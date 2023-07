Philippe Gilbert schuwt de grote woorden niet over Remco Evenepoel na nieuwe triomf in San Sebastian

Met een derde zege in de Clasica San Sebastian heeft Remco Evenepoel getoond dat hij klaar is om een gooi te doen naar een tweede wereldtitel op rij. Op zondag 6 augustus is er het WK op de weg, op 11 augustus het WK tijdrijden.

Philippe Gilbert ziet al helemaal goedkomen. "Deze man is er klaar voor!", schreef Gilbert op zijn sociale media. "Proficiat voor vandaag en ik weet gewoon niet wie achter je de zilveren medaille in het wereldkampioenschap tijdrijden je zal hebben!"

Gilbert ziet ondanks tegenstand van onder meer Ganna en Van Aert niemand in de buurt komen van Evenepoel op het WK tijdrijden. Tijdens zijn vorige twee deelnames pakte Evenepoel al twee keer brons en een keer zilver.

En ook op het WK op de weg ziet Gilbert als grote favoriet. "De wereldkampioen op de weg op de weg die de TT-titel wint?" Als Evenepoel de dubbel pakt, dan wordt hij de eerste renner die daar in slaagt.

The man is ready!

Congratulation for today and I just don’t know who will have the silver medal in the world championship time trial behind you! @dklasikoa

The road world champ on the road winning the TT title ??

What fans and other riders think about it? @EvenepoelRemco pic.twitter.com/qANsTMBkXj