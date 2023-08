Op pad met andere kanjers die iets hebben met twee wielen: Mathieu van der Poel werkte deze opvallende training af

Absolute kanjers zoeken mekaar wel eens op. Dat doet Mathieu van der Poel ook voor een training in opbouw naar het WK wielrennen.

Onlangs dook op de sociale media van Kenny Belaey een foto op waaruit bleek dat hij in het spoor zat van Mathieu van der Poel en Brad Binder. "Een goede rit met deze legenden", schreef Belaey erbij. Dit trio vormt een wel heel opmerkelijk gezelschap om samen een fietstocht af te werken.

De twee kompanen van Van der Poel zijn zelf immers ook geen onbekenden. Belaey zelf is een gewezen Belgische trialbiker die in zijn discipline vele malen wereldkampioen werd. Net datgene dat Van der Poel in het wegwielrennen nog nastreeft. Belaey reed in 2021 zijn laatste grote kampioenschap.

Moto GP & cycling crossover part x - Mathieu van der Poel and KTM factory rider Brad Binder had a training together. #GlasgowScotland2023



📸: belaeykenny/instagram pic.twitter.com/or7DedjX2l — Bence Czigelmajer (@cycloben2) July 29, 2023

Brad Binder is dan weer een motorcoureur, die voor de gelegenheid de wielen van de motor inruilde voor die van de fiets. In 2016 werd de Zuid-Afrikaan wereldkampioen in de Moto3. Ook over de trainingen van andere protagonisten was er al wat te doen, maar Van der Poel doet dus zeker voor niemand onder in aanloop naar het WK.