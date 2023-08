Patrick Lefevere hard voor Patrick Evenepoel na diens "domme" uitspraken: "Ik zou dan niet in zijn schoenen willen staan"

Patrick Lefevere heeft gereageerd op de uitspraken van Patrick Evenepoel. Die sluit een vertrek van zijn zoon bij Soudal Quick-Step toch niet uit. Lefevere reageerde zelf hard voor op diens uitspraken.

Zaterdagochtend was er een interview van Patrick Evenepoel bij La Dernière Heure. Daarin vertelde hij dat zijn zoon mogelijk toch bij Soudal Quick-Step zou vertrekken.

"Remco Evenepoel wil volgend jaar al de Tour rijden en wil er al competitief zijn, maar het team moet eerst nog 4 of 5 stappen zetten. Ook moet het daarvoor qua materiaal, voeding, entourage en trainingskampen het beste zijn", klonk het.

Patrick Evenepoel zei dat er contact was geweest met 5 grote teams. "Daarvan zijn er 3 concreet", zei hij. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om Lidl-Trek, Israel-Premier Tech en BORA-hansgrohe.

NON-ACTIEF

Bij VTM Nieuws reageerde teambaas Patrick Lefevere. "Ik schrik van niet veel, maar het is dom van hem", klonk het. "Een week geleden zei Remco dat het die 'bullshit' gedaan moet zijn en nauwelijks een week later zegt zijn vader het omgekeerde. Ze moeten binnen de familie eerst de violen gladstrijken.

Lefevere sprak ook over de mogelijke gevolgen bij een vertrek, want dat zou willen zeggen dat Evenepoel zijn contract niet uit doet. "Dan komt er een rechtszaak van en de gevolgen zijn dan niet te voorzien. Niet voor ons en niet voor hen. Ik zou dan niet graag in zijn schoenen (vader Evenepoel, red.) willen staan", aldus Lefevere.

"Als de partijen niet overeenkomen en de UCI speelt zijn rol die het moet spelen, kan hij zelfs op non actief gezet worden", besloot Lefevere.