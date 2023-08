Probeert Patrick Evenepoel een loonsverhoging voor zijn zoon te verkrijgen? "Ook zij zullen niet blij zijn"

Rond Remco Evenepoel is er een bom gevallen. Dat komt door de uitspraken van zijn vader Patrick. Patrick Lefevere is niet te spreken over die uitspraken en het is gissen naar de beweegreden van die uitspraken.

In La Dernière Heure deed Patrick Evenepoel enkele opvallende uitspraken. Een vertrek van zijn zoon Remco zou toch mogelijk zijn. Het zal afhangen van de deelname van Evenepoel aan de Tour. Hij wil die volgend jaar al rijden en dat moet in de perfecte omstandigheden zijn, qua renners en omkadering. Mogelijk wordt dat dan met een ander team. Patrick Lefevere is not amused met die uitspraken en het is gissen naar de beweegredenen van de uitspraken van Patrick Evenepoel. Wil hij misschien een loonsverhoging van zijn zoon afdwingen? Evenepoel heeft nog een contract tot 2026, maar een vertrek is niet mogelijk. "Ik spreek nooit over cijfers, maar ik wil gerust zijn contract naast dat van de andere toppers leggen", vertelde Lefevere aan Sporza. "Alle profploegen hebben ook dezelfde contracten. Enkel het cijfer, de bonussen en de datum passen we aan." "Ook tegenover de sponsors zijn die uitspraken vervelend. Ze zijn meegegaan in een verhaal van 5 jaar rond Remco Evenepoel", ging Lefevere verder. "Ook zij zullen niet blij zijn als ze die uitspraken lezen."