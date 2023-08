Vader Patrick Evenepoel reageert nu ook op de uitspraken van Patrick Lefevere

Patrick Evenepoel zorgde er zaterdag voor dat de geruchten over een mogelijk vertrek van Remco Evenepoel bij de ploeg van Patrick Lefevere weer aangewakkerd werden. Lefevere diende hem van antwoord, vader Evenepoel doet dat nu ook nog eens.

In een interview met La Dernière Heure vertelde Patrick Evenepoel dat hij twijfelt aan de sterkte van Soudal Quick-Step om in de toekomst te wedijveren met grote ploegen zoals Jumbo-Visma en UAE Team Emirates.

Patrick Lefevere reageerde dan weer bijzonder ontzet over de uitspraken van vader Evenepoel en noemde het ook "dom." "De familie Evenepoel eens gelijkstellen. Als je jouw contract niet respecteert, komt er een rechtszaak van. Ook voor onze sponsors zou dit een ramp zijn", zei hij bij VTM Nieuws.

Vader Evenepoel reageerde ook bij VTM Nieuws nog eens en herhaalde zijn uitspraken. "De onduidelijkheid over de toekomst van de ploeg is lastig. We lezen van alles en nog wat", zegt hij onder meer.

Geen juridische strijd

Volgens vader Evenepoel zijn er nog geen betere klimmers aangetrokken, ook al waren er renners bereid om naar de ploeg te komen, maar dat ging dus niet door. De familie Evenepoel weet gewoon niet hoe de vork aan de steel zit.

"Ik weet wat Remco wil bereiken, maar de beloftes zijn niet nagekomen. Het contract is er en niemand wil een juridische strijd."