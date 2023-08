Remco Evenepoel kan het niet meer aan: "Dat doet een beetje pijn"

Patrick Evenepoel stak het vuur weer aan de lont door de toekomst van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step weer in vraag te stellen. Evenepoel zelf reageerde na het WK nog eens.

Voor de Clasica San Sebastian noemde Remco Evenepoel de geruchten over een transfer naar INEOS Grenadiers nog "small bullshit". Er leek daarmee een einde te komen aan de geruchtenmolen over de toekomst van Evenepoel bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Maar vader en manager Patrick Evenepoel zorgde vorig weekend dus weer voor twijfel. Patrick Lefevere kon er niet mee lachen en noemde het "een beetje dom". Remco opperde voor het WK dat iedereen beter zou zwijgen.

Na het WK liet Evenepoel nog eens van zich spreken. En hij leek duidelijk aangedaan door de polemiek van het weekend. "Het is precies of ik nooit iets goed kan doen. Dat doet een beetje pijn, maar dat is het leven dat me van bij het begin van mijn carrière bij de profs is toebedeeld", zei Evenepoel bij HLN.