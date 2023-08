Wat nu met Wout van Aert? Mental coach onthult wat vele tweede plaatsen met hem doen

Wout van Aert heeft opnieuw vrede moeten nemen met een tweede plaats op het WK in Glasgow. Komt hij dit snel te boven voor de tijdrit van vrijdag?

Wout van Aert lijkt zo een beetje een 'eeuwige tweede' te worden na zijn nieuwe zilveren medaille in Glasgow. Opnieuw moest Van Aert zijn meerdere erkennen in iemand die net iets beter was.

Maar toch moet Van Aert zich weer kunnen opladen voor een nieuw doel, want vrijdag wacht er alweer het WK tijdrijden, met Filippo Ganna en Remco Evenepoel als grootste concurrenten voor de wereldtitel.

Tweede plaatsen geen frustratie

Maar de mental coach van Van Aert, Rudy Heylen, denkt dat Van Aert dit weer te boven komt. "Wout is natuurlijk een heel nuchter en analytisch sterk mens", zegt hij bij Sporza. "Als hij het afgelopen WK overschouwt, zal hij weten dat er op Mathieu weer geen maat stond."

Heylen denkt ook dat die vele tweede plaatsen niet zullen blijven hangen. "Die tweede plaatsen zullen dus geen frustratie worden in zijn carrière. Wout beseft dat hij een geweldig mooi beroep mag uitoefenen."