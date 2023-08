Ex-ploegmaat van Remco neemt het vol overtuiging op voor Soudal Quick-Step na kritiek van Patrick Evenepoel

Door de uitlatingen van Patrick Evenepoel stond zoon Remco plots in het oog van de storm. Soudal Quick-Step zou misschien toch niet de omgeving zijn waar Remco zijn Tour-ambities kan waarmaken. Stijn Steels vindt van wél.

"Ik begrijp al niet dat dit soort uitspraken in de pers moet gebeuren, maar de timing begrijp ik helemaal niet", uit de ex-renner (van Quick-Step) zijn verbazing over de verklaringen van vader Evenepoel in De Tribune. "Sinds de Giro werkt de hele ploeg toe naar de Vuelta. En plots laat iemand uitschijnen dat het niet allemaal perfect is."

"Dit is echt een verhaal waar niemand bij wint", is Stijn Steels duidelijk. "Remco niet, Patrick Lefevere niet en vader Evenepoel niet." De ex-ploegmaat van Evenepoel vindt de kritiek op het team ook niet terecht. "Als de ploeg zich versterkt met Mikel Landa, dan hebben ze volgend jaar een heel competitieve ploeg."

© photonews

"Naast Remco hebben ze dan Landa, Ilan Van Wilder, Jan Hirt - de zesde van de Giro van vorig jaar - en Mattia Cattaneo, die top 10 kan rijden in een grote ronde. Dat zijn vijf klimmers. Plus Louis Vervaeke en Mauri Vansevenant, die ook goed bergop kunnen", zet Steels zijn betoog verder.

De rondeploeg van Soudal Quick-Step staat er volgens hem dus zeker niet slecht voor. "Voor het vlakke heeft de ploeg Yves Lampaert, Kasper Asgreen en Josef Cerny. Daarmee kan je toch een team samenstellen waarmee je naar de Tour kan? Op papier zullen Jumbo-Visma en UAE misschien nog sterker zijn, maar daar stopt het."