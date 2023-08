🎥 Ook Remco Evenepoel springt op de kar: unieke inkijk in voorbereiding op WK tijdrijden

Wielrenners geven steeds meer inkijk in hun voorbereiding op wedstrijden. En nu ook Remco Evenepoel voor het WK tijdrijden.

Heel wat renners zitten al op platformen zoals YouTube om inzicht te geven in hun voorbereiding. Remco Evenepoel springt nu ook op die trein en uploadde donderdag zijn eerste video op zijn eigen kanaal.

In aanloop naar het WK tijdrijden testte Evenepoel in het Wielercentrum Eddy Merckx in Gent tijdritpakken en helmen van de Belgische wielerbond. Zo reed hij rondjes aan 45 kilometer per uur, vijf aan 50 en vijf aan 55.

Die testen zijn vooral nodig omdat Evenepoel bij Soudal Quick-Step met Castelli, terwijl bij de Belgische wielerbond met Bioracer wordt gereden. "Het is belangrijk dat hij kledij draagt die hij gewoon is om te dragen", licht bondscoach Sven Vanthourenhout toe. "Daarom het vele testen."