Dan toch geen versterking voor Evenepoel? Patrick Lefevere ontkent komst van nieuwe helper

Patrick Lefevere is volop bezig met het versterken van zijn ploeg om Remco Evenepoel beter bij te staan in de Tour. Maar de grote baas ontkent ondertussen de onderhandelingen met één renner.

Ondanks de vele geruchten over een overgang van Remco Evenepoel naar INEOS Grenadiers werkt Patrick Lefevere ondertussen aan zijn ploeg voor 2024. Maar van veel transfers is er wel nog geen sprake.

Er werd wel werk gemaakt van contractverlengingen. Zo werden de contracten van Mattia Cattaneo, Josef Cerny, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke allemaal verlengd tot eind 2025.

De laatste dagen werden met de jongeren Luke Lamperti, William Junior Lecerf, Gil Gelders en Warre Vangheluwe nog enkele nieuwe namen bij de ploeg gehaald. Maar voor de klimtrein van Evenepoel lijkt dat niet meteen een versterking.

Patrick Lefevere bevestigde de onderhandelingen met Mikel Landa en ook George Bennett werd aan de ploeg gelinkt, maar Lefevere is duidelijk. "Tot nader order: op dit moment is hij mij alleen maar langs alle kanten aangeboden door managers", zegt hij bij Het Nieuwsblad over Bennett.