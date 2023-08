Johan Bruyneel over geruchten INEOS Grenadiers en Evenepoel: "Vader Evenepoel maar één intentie"

De geruchten over een mogelijk vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step blijven het nieuws domineren. Volgens Johan Bruyneel is de kans dat hij vertrekt echter klein.

In de podcast The Move ging Johan Bruyneel dieper in op de geruchten over Evenepoel. Vooral de vader en manager van Remco Evenepoel, Patrick Evenepoel, krijgt ervan langs van Bruyneel.

"Ik vind het onacceptabel dat de vertegenwoordiger van Remco die twee jaar geleden een contract voor vier jaar tekende, nu overal commentaar geeft dat de ploeg niet goed genoeg is. Als je voor zo’n lange periode tekent, dan moet je weten waarvoor je hebt getekend en onder welke voorwaarden."

"Volgens mij heeft vader Evenepoel maar één intentie, dat is om die onzekerheid in leven te houden. Partijen met veel geld in het wielrennen zien daardoor kansen om hem misschien toch nog in te lijven", zegt Bruyneel nog.

Evenepoel blijft gewoon bij Quick-Step

Maar dat Evenepoel niet genoeg zou verdienen, is gewoon niet waar. "Remco heeft een contract van twee miljoen euro per jaar, terwijl hij vorig jaar nog 1,9 miljoen euro aan bonussen heeft ontvangen. Dat betekent dat hij in 2022 bijna 4 miljoen euro heeft verdiend. Dat is niet zo slecht voor een 23-jarige wielrenner."

Maar volgens Bruyneel zal Evenepoel gewoon blijven bij de ploeg. "Als Evenepoel vertrekt dan slepen de sponsors Lefevere voor de rechtbank. Er zal heel veel moeten gebeuren voordat Evenepoel de ploeg van Lefevere kan verlaten. Maar eerlijk, ik zie dat niet gebeuren. Daarbij ben ik nog overtuigd dat de relatie tussen Remco en Lefevere en de ploeg nog altijd heel goed is."