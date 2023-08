Dé absolute specialiteit van Remco Evenepoel gaf de doorslag, daarnaast andere frappante ontwikkeling: "Fenomenaal"

Als je specialiteit het verschil maakt op het allerhoogste niveau zoals bij Remco Evenepoel, dan moet extra veel deugd doen. Volgens een analiste was dat alleszins het geval op het voorbije WK tijdrijden.

Voormalig wielrenster Hannah Walker heeft het WK tijdrijden bij de mannen besproken op Eurosport. "Het was een parcours voor pure tijdrijders, maar bovendien ging het om de renner met de meest aerodynamische positie op de fiets." En laat dat nu bij niemand meer het geval zijn dan bij Remco Evenepoel.

AEROKOGEL

Hij heeft niet voor niets de bijnaam 'Aerokogel van Schepdaal' gekregen. "Misschien hadden de grote jongens, met de uitzondering van Ganna, wat moeilijkheden op dit parcours. Het ging bij de tussentijden heen en weer tussen Evenepoel en Ganna."

"En dan hadden we Joshua Tarling: vorig jaar wereldkampioen tijdrijden bij de junioren en nu een bronzen medaille bij de elite", moet de Britse Walker het uiteraard ook hebben over haar landgenoot. "Ongelooflijk, toch?" Tarling is pas 19, Evenepoel is ook nog maar enkele jaren ouder.

JONGERE KAMPIOENEN

"We zeggen al drie-vier jaar dat de nieuwe kampioenen jonger en jonger worden. Remco Evenepoel zelf is pas 23. Het is fenomenaal, die nieuwe generatie die doorbreekt. Het is spannend om naar te kijken, er zullen er nog doorbreken", voorspelt Walker.