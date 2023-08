🎥 Fabio Jakobsen wint opnieuw in Denemarken, Intermarché-Circus-Wanty aan het feest in de Limousin en een een-tweetje voor Astana in de Arctic Race

Fabio Jakobsen heeft de 4e rit in de Ronde van Denemarken. Hij was sneller dan Mads Pedersen. Hugo Page schonk Intermarché-Circus-Wanty in de Limousin dan weer de zege. In Noorwegen juichte Astana dan weer.

Na de koninginnenetappe in de Ronde van Denemarken was het tijd voor een vlakke etappe naar Bagsvaerd. Een kopgroep van 6 met Jules Hesters kleurde de dag. De sprintersploegen hielden de kopgroep altijd binnen schot en ze werden tijdig gegrepen.

Zo gingen we naar de aangekondigde massasprint. Ramon Sinkeldam trok de sprint voor Jensen Plowright aan. Fabio Jakobsen reed achter de Australiër en zat zo in een zetel. Hij snelde zo naar zijn 2e zege in Denemarken en won voor Mads Pedersen. Mattias Skjelmose blijft leider.

De 2e rit in de Arctic Race of Norway ging naar Hammerfest. 6 renners vormden de vlucht van de dag. Met Vincent Van Hemelen zat daar ook een Belg bij. Ze kregen een maximale voorsprong van zo'n 5 minuten.

Al zakte dat verschil snel. Op de Noorse wegen was er waaieralarm in het peloton. Halfweg werd de kopgroep al gegrepen. Na een lange achtervolging keerde het 2e deel van het peloton op zo'n 40 km van de streep terug.

Het regende ook de hele dag en we gingen uiteindelijk naar een massasprint op de hellende aankomststrook. Michele Gazzoli was de snelste en won voor ploegmaat Christian Scaroni, nota bene 9 dagen na het einde van zijn dopingschorsing. Noah Hobbs is de nieuwe leider in Noorwegen.

In de Tour du Limousin stond er een heuvelachtige slotetappe nog op het menu. Een kopgroep van 5 werd heel de tijd onder controle gehouden. In de finale dunde het peloton stevig uit.

Zo gingen we met een beperkte groep naar de streep in Limoges. Hugo Page van Intermarché-Circus-Wanty won de lange sprint voor Paul Magnier en Lucca Mozzato. De eindzege van tweevoudig ritwinnaar Romain Grégoire kwam niet meer in gevaar.