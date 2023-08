🎥 Philippe Gilbert imponeert met ultralange tocht

Philippe Gilbert heeft deze week een ultralange tocht afgewerkt. In iets meer dan 15 uur tijd reed hij langs de grens van de provincie Luik.

Sinds dit seizoen is Philippe Gilbert renner af, maar hij staat nog altijd messcherp. Zo werkte hij deze week een tocht van meer dan 450 km af.

Die tocht volgde de grenzen van de provincie Luik en telde meer dan 5500 hoogtemeters. Ook zaten er gravelpaden in de tocht. In totaal had Gilbert iets meer dan 15 uur nodig om de volledige rit af te werken.

Gilbert was overigens niet alleen. 3 vrienden vergezelden hem, waaronder ultrafietser Maxim Pirard.