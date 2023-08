Renner wint 9 dagen na de afloop van zijn dopingschorsing: "I'm back!"

Michele Gazzoli heeft de 2e rit in de Arctic Race of Norway gewonnen. Op zich niet zo opvallend, maar het was wel 9 dagen na de afloop van zijn dopingschorsing.

Na een dag vol regen en wind op weg naar Hammerfest eindigde de 2e etappe in de Arctic Race of Norway op een massasprint. Die werd gewonnen door Michele Gazzoli en hij won voor zijn ploegmaat Christian Scaroni.

De zege van Gazzoli is heel opvallend, want 9 dagen eerder liep zijn dopingschorsing af. Hij had van de UCI een jaar gekregen door "een onvrijwillige inbreuk op het dopingreglement". De ontlading bij de Italiaan was dan ook groot.

"Naar dit doel heb ik een jaar lang hard gewerkt. Ik was kwaad, maar ook opgewonden voor mijn comeback. I'm back!", klonk het in het flashinterview. "De benen waren goed en het hoofd ook. Ik dacht: dit wordt mijn dag. Dit was mijn allereerste profzege, een droomzege."