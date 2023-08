Geen Ilan Van Wilder in steun voor Remco Evenepoel in de Vuelta: hij legt duidelijk uit waarom

Remco Evenepoel moet het in de Vuelta, die over een week van start gaat, zonder Ilan Van Wilder zien te rooien. De jonge Belg reed eerder dit jaar ook al de Giro uit.

Remco Evenepoel doet vanaf 26 augustus een gooi naar zijn tweede eindzege op rij in de Vuelta. Maar in tegenstelling tot de Vuelta van vorig jaar en de Giro van dit jaar, is Ilan Van Wilder daar dus niet bij.

Volgens Van Wilder stond de Vuelta nooit op zijn planning, nadat hij de Giro al heeft uitgereden. Twee grote rondes voor iemand van 23 zou dan ook niet gezond zijn. "Het is niet de bedoeling om me op te branden of uit te persen", zegt Van Wilder bij Het Nieuwsblad.

Evenepoel heeft Van Wilder nooit expliciet gevraagd of hij zou meegaan naar de Vuelta. "Ik kan me voorstellen dat hij het ergens jammer vindt, maar ik zie wat een werk de ploegmaats die wel naar de Vuelta gaan nu verzetten op training."