Teuns geeft voorzet voor ploegmaat in Noorwegen, Canadese verrast met eerste profzege in GP Oetingen

In de Arctic Race of Norway heeft de Brit Stephen Williams de derde rit gewonnen. Bij de vrouwen was de Canadese Simone Boilard de derde editie van de GP Oetingen gewonnen.

De derde rit van de Arctic Race of Norway eindigde op een Noorse muur van Hoei. De Havøysund (2,1 km aan 10,2%) was bijzonder pittig. Dylan Teuns nam in de laatste 500 meter de kop, maar het was niet genoeg voor de ritzege.

Onder meer zijn ploegmaat Stephen Williams kwam er nog over en pakte de ritzege en de gele leiderstrui. De Fransman Champoussin werd tweede, de Italiaan Scaroni derde. Theuns eindigde nog als vijfde, Kamiel Bonneu werd als tweede Belg tiende.

🚴🇳🇴 | Dit was geen gewone sprint... verre van! Een stel stervende zwanen komt na een barbaarse dag boven in Havøysund en dan heeft Stephen Williams nog net iets over! 🥶🥶 #ArcticRace



De GP Oetingen (1.1) moest normaal op 8 maart worden gereden, maar werd toen uitgesteld door de sneeuwval. De Canadese Simone Boilard (St Michel-Mavic-Auber 93) was uiteindelijk de sterkte.

Boilard liet drie Nederlandse vrouwen ter plaatse in de voorlaatste ronde, het peloton schoot laat in gang en had op 5 kilometer van de streep nog 50 seconden achterstand. Boilard, die volgend jaar voor Uno-X rijdt, hield stand en pakte haar eerste profzege.

De Belgische Marieke Meert werd als eerste Belgische zesde, Julie De Wilde, die vrijdag nog tweede werd in Konvert Koerse, werd zevende.