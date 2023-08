🎥 Renner van Israel-Premier Tech schrijft de Arctic Race op zijn naam, de Ronde van de Toekomst speelt meteen zijn topfavoriet kwijt

Stephen Williams heeft de Arctic Race of Norway gewonnen. In de slotrit kwam zijn eindzege niet meer in gevaar. In de Ronde van de Toekomst ging de dagzege naar Anders Foldager. Topfavoriet Johannes Staune-Mittet moest na een val opgeven.

In Noorwegen was er de slotetappe van de Arctic Race of Norway. De finish lag helemaal in het noorden aan de Noordkaap. Een kopgroep van 14 met onder meer Lennert Teugels verbrokkelde op de beklimmingen in de finale volledig. Walter Calzoni bleef als enige over. De Italiaan begon met een kleine voorsprong aan de slotklim en op enkele hectometers van de finish werd hij gegrepen. Zo gingen we naar een sprint met een stevig uitgedund peloton. Clément Champoussin won na een sprint van stervende zwanen voor Odd Christian Eiking. De eindzege was voor Stephen Williams. 🚴🇳🇴 | Een sprint van stervende zwanen, uitgebeeld. Clément Champoussin wint de rit en Stephen Williams de ronde! 🥵🥵 #ArcticRace



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/L1oUyLRAFh — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 20, 2023 Ook begon de Ronde van de Toekomst in Frankrijk. Over Bretoense wegen ging het naar La Gacilly en de vroege vlucht haalde het. De Deen Anders Foldager sprintte naar de zege. Het sprintende peloton met Vlad Vanmechelen kwam te laat. Vanmechelen werd uiteindelijk 9e. Voor de Noren was er minder goed nieuws. Topfavoriet Johannes Staune-Mittet viel al in de 1e etappe en moest opgeven. Een serieuze aderlating voor Noorwegen en de Ronde van de Toekomst. 🚴🇫🇷 | De Denen domineren! In de Ronde van de Toekomst lukt het de kopgroep net wel! Anders Foldager wint de eerste rit! #TDAV #TourdelAvenir



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/Zu0foD6FYO — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 20, 2023