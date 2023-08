Soudal Quick-Step met heel wat ambitie naar de vernieuwde Renewi Tour: "We hebben meerdere troeven"

Soudal Quick-Step trekt met heel wat ambitie naar de Renewi Tour. Ze gaan voor de eindzege en etappezeges.

Na een jaar afwezigheid is de Benelux Tour terug. De rittenkoers is wel vernieuwd. Zo is er met de Renewi Tour een nieuwe naam en er zijn slechts 5 ritten. De voorbije jaren (op de corona-editie na) waren er telkens 7 ritten.

Bij Soudal Quick-Step zorgt dat voor wat veranderingen. "Een echt zware Ardennenrit is er niet bij en zo hebben we meerdere renners die voor de eindzege kunnen gaan. Kasper Asgreen is onze kopman, maar we hebben dus meerdere mogelijkheden", aldus ploegleider Tom Steels.

Naast het klassement gaat Soudal Quick-Step voor ritzeges. Zo rekent het in de sprint op Tim Merlier. Bert Van Lerberghe en Florian Sénéchal zullen zijn lead-out vormen.

Asgreen is de kopman voor de Renewi Tour. De anderen zijn Merlier, Van Lerberghe, Sénéchal, Yves Lampaert, Tim Declercq en Stan Van Tricht.