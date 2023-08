📷 Zo trots als een pauw: Belgische wielrenner heer en meester in nevenklassement en verovert compleet bizarre trui

Gekker hoeft het niet te worden. Een Belgische wielrenner is de winnaar van een compleet bizarre trui in het wielerpeloton: de pauwentrui in de Arctic Race of Norway.

Dit is immers de trui die de leider en uiteindelijk de winnaar van het bergklassement in de Arctic Race of Norway toegewezen krijgt. De Noorse vierdaagse stond de voorbije week op het programma. In de openingsrit van Kautokeino naar Alta verzamelde Vincent Van Hemelen al zes punten. De Nieuw-Zeelander Lewis Bower deed even goed.

Een dag later op weg naar Hammerfest had de jonge Belg van Flanders-Baloise er nog eens 11 punten bij gedaan. Zo had Van Hemelen al een comfortabele voorsprong (8 punten) op eerste achtervolger Ravnoy te pakken. Na drie ritten bedroeg de bonus van de 22-jarige neoprof liefst 17 punten.

Super geslaagde @ArcticRaceofN chapeau iedereen: eindwinst KOM voor Vincent Van Hemelen, P9 voor @bonneu_k en P15 voor @zrijder #eliasmaris in de eindstand, 4 top 10 plaatsen 👏🏻👏🏻 Milan Fretin, Noah Vandenbranden en @aaronverwilst #arcticrace

📷 Getty Images pic.twitter.com/uw6PqG2Ge3

In de laatste rit verzamelde Van Hemelen geen punten meer, maar dat was ook niet meer nodig. Zijn totaal van 26 eenheden was meer dan voldoende om met de zogenaamde peacock jersy, oftewel de pauwentrui, naar huis te gaan. U mag er zich over uitspreken of dit de meest bizarre trui ooit is. Ravnoy geraakte niet verder dan 9 punten.