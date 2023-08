Remco Evenepoel opent de jacht op tweede Vuelta-triomf: zijn helpers gekend en daar zijn ook nog twee landgenoten bij

Remco Evenepoel is klaar om voor zijn tweede Vuelta-triomf te gaan. Goede helpers bij zich hebben, is voor elke kopman ook wel belangrijk. Het is nu bekend hoe de ploeg van Soudal Quick-Step er in Spanje juist uit zal zien.

Soudal Quick-Step meldt dat titelverdediger Remco Evenepoel zoals verwacht de ploeg zal aanvoeren in de derde grote ronde van het jaar. Dit zal ook meteen de eerste wedstrijd zijn waarin hij zal vertrekken in de Belgische tricolore. Bedoeling is om later in de koers de trui van Belgisch kampioen in te ruilen voor de rode leiderstrui.

Ze hebben bij de Wolfpack enkele renners aangeduid om hem daarbij te helpen. Ook Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Jan Hirt, James Knox, Casper Pedersen, Pieter Serry en Louis Vervaeke maken deel uit van de Vuelta-ploeg. Met Evenepoel, Serry en Vervaeke zitten in totaal drie Belgen in de selectie.

Van Wilder had eerder al laten verstaan niet naar de Vuelta te gaan, omdat hij zich niet wil opbranden door te vaak in de knechtenrol te kruipen. De renners die wél meegaan, zullen zichzelf ongetwijfeld stuk voor stuk wegcijferen om Evenepoel aan een tweede opeenvolgende eindzege te helpen.