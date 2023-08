Jan Bakelants klaar en duidelijk over ploeg van Remco Evenepoel voor de Vuelta

Remco Evenepoel kent zijn troepen voor de Vuelta. Is de ploeg goed genoeg om de titelverdediger vanaf zaterdag bij te staan in Spanje?

Sinds maandag kent Remco Evenepoel zijn zeven luitenanten voor de Vuelta. Met Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Jan Hirt, James Knox, Casper Pedersen, Pieter Serry en Louis Vervaeke krijgt Evenepoel vooral klimmers in steun.

Op papier is het geen wereldploeg, maar dat is volgens Jan Bakelants geen probleem. Want als het bijzonder sterke Jumbo-Visma beslist om de koers te dynamiteren, dan zal Evenepoel wellicht toch snel geïsoleerd zijn.

"Want je wint de Vuelta niet per ploeg, dat is één van de meest overschatte factoren", zegt Bakelants bij HLN. "Het gaat om de scorende spits: Zolang die maar de benen heeft. Roglic werd in de Tour 2020 ook sterk omringd, maar in tijdrit op La Planche des Belles Filles kreeg hij er wel van langs van Pogacar en verspeelde hij alsnog de eindzege."