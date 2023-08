Jan Bakelants ziet een dubbele agenda van Jumbo-Visma in de Vuelta: "Het is een experiment"

Jumbo-Visma trekt met 2 kopmannen naar de Vuelta. Het is de vraag of dat zal werken. Ook Jan Bakelants denkt er zo over en hij vermoedt dat het om een experiment gaat.

Primoz Roglic bevestigde al voor de start van de Tour de France dat hij de Vuelta zou rijden. Aan het einde van de Tour bevestigde ook Jonas Vingegaard zijn deelname. Zo gaat Jumbo-Visma met 2 kopmannen naar de Vuelta. Het doel: ook de 3e grote ronde van het seizoen winnen.

Maar zal het dubbele kopmanschap bij Jumbo-Visma wel werken? We zullen pas tijdens de Vuelta zien of het werkt en Jan Bakelants denkt dat het iets voor de toekomst is. "Dit is een experiment bij Jumbo-Visma met het oog op de Tour van volgend jaar", stelde hij in De Tribune.

"Ik denk dat Roglic graag nog eens de Tour wil rijden", ging Bakelants verder. "En bij Jumbo-Visma willen ze testen of ze 3 weken met elkaar overeen kunnen komen, als ze op gelijke voet starten."

"Het is geen nadeel om met 2 te zijn, want Remco zit nu bij voorbaat in de tang. Maar ik zou wel eens willen zien wat Vingegaard doet als Roglic de leiderstrui heeft. Ik vind het een interessant experiment", besloot Bakelants.