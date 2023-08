Remco Evenepoel moet nog ferme domper slikken net voor de Vuelta

Remco Evenepoel verdedigt vanaf zaterdag zijn titel in de Vuelta. Er wordt net als vorig jaar met een ploegentijdrit begonnen.

Vorig jaar begon de Vuelta met een ploegentijdrit in het Nederlandse Utrecht. Die werd gewonnen door Jumbo-Visma, Evenepoel en Quick-Step verloren toen 'maar' veertien seconden.

Ook dit jaar begint de Vuelta met een ploegentijdrit, deze keer in Barcelona. Op een parcours van net geen 15 kilometer zitten heel wat bochten van 90 graden, waardoor het een erg technische ploegentijdrit is.

Evenepoel zal echter net als iedereen in een normale trui rijden in de ploegentijdrit. Volgens HLN vroeg de ploeg nog om een uitzondering om zijn nieuwe regenboogtrui te kunnen dragen, maar ging de UCI daar niet op in. In de individuele tijdrit in rit 10 kan Evenepoel zijn regenboogtrui wel dragen, behalve als hij een leiderstrui draagt.

Chrono des Nations

Doordat Evenepoel zijn trui mogelijk niet kan dragen in de Vuelta, voegde hij nog de Chrono des Nations (15 oktober) toe aan zijn programma. Zo kan hij de trui nog zeker één keer tonen dit jaar in koers.