Remco Evenepoel onthult wie meeste indruk op hem maakte in 2023: "Dat is fenomenaal!"

Remco Evenepoel maakte dit jaar zelf al heel wat indruk. Maar wie maakte op hem het meeste indruk?

Een tweede zege in Luik-Bastenaken-Luik, twee ritten in de Giro, het BK op de weg, een derde zege in de Clasica San Sebastian en goud op het WK tijdrijden. Die grote zeges pakte Evenepoel al in 2023.

Voor de Vuelta werd Evenepoel gevraagd wie op hem het meeste indruk maakte in 2023. "Wat betreft aantallen, zou ik Pogacar moeten zeggen", citeert Wielerflits hem. Pogacar won dit jaar al 16 keer.

Maar toch staat Pogacar niet op één voor Evenepoel. "Als je kijkt naar de kwaliteit van de zeges, dan zeg ik Mathieu. Twee monumenten, wereldkampioen, tweede in de Ronde van Vlaanderen en de E3 Saxo Classic… Dat is fenomenaal!"

Maar Evenepoel vergeet ook Primoz Roglic niet, die de vier rittenkoersen waarin hij aan de start kwam won. En Vingegaard won de Dauphiné en de Tour. Iedereen is indrukwekkend op zijn manier, vindt Evenepoel. "Maar voor mij is Mathieu dit jaar het meest indrukwekkend. Na mij, natuurlijk", grapte hij nog.