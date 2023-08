José De Cauwer is kritisch na de ploegentijdrit in de Vuelta en komt met een oplossing

De ploegentijdrit verliep chaotisch en zorgde voor de nodige controverse. Onder meer Remco Evenepoel uitte zijn kritiek en ook José De Cauwer is kritisch over de openingsrit in de Vuelta. Hij pleit voor een draaiboek.

De Vuelta begon dit jaar met een ploegentijdrit. Daarin zaten 18 bochten en 2 rotondes op een afstand van 14,8 km. In combinatie met de regen zorgde het voor heel wat chaos en valpartijen, met Laurens De Plus als grootste slachtoffer. Hij moest opgeven en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Het leidde tot heel wat kritiek. Onder meer Remco Evenepoel spuwde zijn gal uit en ook José De Cauwer was achteraf kritisch. "Een ploegentijdrit met zoveel bochten in een stad moet je eigenlijk verbieden. Ook moet je als organisatie over de duisternis nadenken. De renners reden naar donkere gaten toe en het asfalt werd alsmaar zwarter en zwarter", zei hij bij Sporza.

"Voor korte ploegentijdritten moet je een beter parcours vinden", ging De Cauwer verder. "In droog weer was het al gevaarlijk en door de regen werd het dat nog eens extra. Ook kwam er de duisternis bij."

De Cauwer pleit dan ook voor een draaiboek over ploegentijdritten in een stad: "Het is niet de 1e keer. In een openingsploegentijdrit zijn ze nog al gevallen."