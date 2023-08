Laurens De Plus komt zwaar ten val en moet meteen opgeven in de Vuelta, meer duidelijkheid over blessure

De Vuelta van Laurens De Plus heeft niet lang geduurd. Hij kwam zwaar ten val in de ploegentijdrit in moest opgeven.

Laurens De Plus was met bijzonder veel ambitie afgezakt naar Spanje om zijn kopmannen Geraint Thomas en Thymen Arensman opnieuw aan een goede plaats in het eindklassement te helpen.

Maar zover komt het dus niet. In de kletsnatte ploegentijdrit kwam De Plus zwaar ten val op zijn heup. Hij probeerde wel nog verder te rijden en op zijn fiets te stappen, maar dat zou niet meer lukken. Volgens het medisch rapport van de Vuelta is hij geraakt aan het bekken.

De Plus werd in een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis en is zo de eerste opgever in deze Vuelta. Over de ernst van zijn blessures is nog niets bekend. Het is voor De Plus, die dit jaar nog tiende werd in de Giro, een nieuwe opdoffer nadat hij in het verleden al veel pech kende.