Na de kritiek op de Vuelta-organisatie: Patrick Lefevere toont begrip

Er kwam al heel wat kritiek op de Vuelta-organisatie. Al is er ook begrip. Patrick Lefevere was mild na de ploegentijdrit, maar vond wel dat de organisatie had moeten ingrijpen.

De ploegentijdrit in de Vuelta deed al heel wat stof opwaaien. Door de natte omstandigheden en de duisternis was het gevaarlijk op het bochtige parcours. Onder meer Remco Evenepoel trok fel van leer.

Zijn teambaas Patrick Lefevere was milder en toonde begrip voor de organisatie. "De organisatie kan de weersomstandigheden niet in de hand hebben. We zijn hier toegekomen bij 40 graden, wat veel te warm was", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Plots sloeg het volledig om en zitten we hier met toestanden die aan een slechte film doen denken."

Het weer heb je uiteraard niet in de hand, maar de duisternis had wel voorkomen kunnen worden. Dat stelde Lefevere: "De rit kon een uur eerder begonnen zijn. Als je die foto’s ziet dat ze in het donker toekomen, zegt dat genoeg."