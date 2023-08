Ook alle buitenlandse media hebben hetzelfde te zeggen over Evenepoel en schuwen de stoute woorden niet

Je hebt indruk maken en je hebt indruk maken. Remco Evenepoel is stevig begonnen aan zijn Vuelta d'Espana en mag nu echt bij de favorieten gerekend worden.

Niet enkel in eigen land is er veel lof voor Remco Evenepoel, ook in het buitenland is dat het geval. Want er zijn heel wat buitenlandse media die de prestatie van de Aerokogel ook hebben gezien. En enorm van genoten.

Autoriteit

En dat was ook te zien aan de titels van diverse kranten uit grote sportlanden. "Remco Evenepoel is de keizer van de derde etappe in de ronde van Spanje. Hij was indrukwekkend en kleurt zijn trui bloedrood", aldus Gazzetta Dello Sport.

En ook in AS en Mundo Deportivo onder meer waren de lofbetuigingen intens. "Evenepoel deelt de eerste slag uit", klinkt het bij AS. "Het kloppen op de borst was er eentje van zeggen dat hij het nummer 1 is. Autoriteit straalt hij uit."