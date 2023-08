Patrick Lefevere kristalhelder over de ambities van en voor Remco Evenepoel

Patrick Lefevere en Soudal Quick-Step hebben hun eerste prijsje beet met de etappezege en rode trui voor Remco Evenepoel.

Na zijn coronabesmetting en opgave in de Giro besloot Remco Evenepoel alles op het WK en de Vuelta te zetten. Het WK tijdrijden werd gewonnen, ondertussen is er al een ritzege (en een rode leiderstrui) gepakt in de Vuelta.

En dus is Evenepoel goed bezig. Patrick Lefevere is duidelijk als het gaat over de ambities van Evenepoel en zijn team in de Ronde van Spanje: "Je kan moeilijk Evenepoel heten en doen alsof je hier bent om tiende te worden", aldus Lefereve tegen VTM.

Meer dan podium

"Minder druk dan vorig jaar? Misschien houden we hem wat beter af of misschien zijn jullie wat gekalmeerd. Het podium moet realistisch kunnen zijn, maar met zijn palmares moet het wel wat meer kunnen zijn."

"We besloten de Tour de France niet te rijden. Je kan niet naar een ronde gaan om gewoon een keer te proberen. En dus hebben we alles op de Vuelta gezet."