Primoz Roglic klaagt over fysieke problemen na een val: "Ik ben blij dat ik de andere favorieten kon volgen"

Primoz Roglic heeft nog last van zijn val in de 2e etappe. Al stelde hij in de Sloveense media iedereen gerust. Het zou goed moeten komen.

In de 2e etappe in de Vuelta waren er in de richting aankomstplaats Barcelona verschillende valpartijen. Onder meer Primoz Roglic ging tegen de grond. Al kon hij wel meteen verder.

Een rit later trok het peloton naar Andorra voor de 1e aankomst bergop. Roglic werd 4e en kwam met de andere favorieten aan. Zo verloor hij enkel wat tijd door de bonificaties en door de extra seconde van Remco Evenepoel. Zo staat hij 10e in het klassement en op 37 seconden van leider Evenepoel.

Na de streep sprak Roglic met de Sloveense media: "Ik ben blij dat ik de andere favorieten kon volgen, want sinds die valpartij heb ik hier en daar wat last. Maar ik heb doorgezet en dat zullen we blijven doen."

Roglic vertelde dat het in de rit naar Andorra nog ging. "Maar we zullen zien hoe het de komende dagen zal zijn. Ik bekijk het dag per dag en het zal goed moeten komen", aldus de Sloveen.