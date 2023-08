Remco Evenepoel komt met een nieuwe blessure-update: "Ik hoop op een kalme dag"

Remco Evenepoel is sinds de 3e rit de nieuwe leider in de Vuelta, maar heeft ook al een kleine blessure na een val. De schade valt een dag later goed mee.

Op dag 3 van de Vuelta pakte Evenepoel al een 1e ritzege. Dankzij de seconde extra en de bonificaties pakte hij ook de leiderstrui. Al kwam de Belgisch kampioen meteen na de finish ten val na een botsing met een agente. Hij liep een wonde aan zijn gezicht op, maar kon verder. Een dag later stond Evenepoel aan de start van de 4e rit en gaf hij een laatste update over zijn blessure. Hij heeft 2 hechtingen aan de buitenkant. "Ook heb ik geen spierpijn", stelde Evenepoel bij Sporza gerust. Ook had Evenepoel achteraf nog eens de beelden bekeken: "Van bovenaf was duidelijk dat de afstand na de finish te kort was. De organisatie heeft zich ervoor geëxcuseerd en ik denk dat ze beseffen dat ze in de fout zijn gegaan." Evenepoel blikte ook al vooruit op de etappe. "Hopelijk wordt het een kalme dag. Daar ziet het naar uit. Al zal het afhangen van wat de ploegen beslissen. Het zijn al 3 hectische dagen geweest, het mag iets rustiger vandaag", besloot hij.