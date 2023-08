Jumbo-Visma staat erbij en kijkt ernaar: "Dat heeft Evenepoel slim gedaan"

Het is tot dusver achtervolgen geblazen voor Jumbo-Visma ten opzichte van Remco Evenepoel. Nog niet met waanzinnige verschillen, maar toch.

Remco Evenepoel is opnieuw wat uitgelopen door de volle buit te pakken bij een tussensprint in de vijfde etappe. "Dat heeft Evenepoel slim gedaan", bekent Grischa Niermann aan Het Laatste Nieuws. "Nu staat hij weer zes seconden verder in het klassement."

De ploegleider van Jumbo-Visma verklaart waarom Vingegaard en Roglic daar niet op de voorposten te bespeuren waren. "We weten dat we met Jonas Vingegaard niet moeten meedoen in de tussensprint tegen Evenepoel. Ook Groves sprintte mee. Dat was onbegonnen werk."

© photonews

En Roglic, heeft die niet de punch in de benen om zich te mengen? "Wat Roglic betreft, die heeft nog wat last van zijn valpartij. Een valpartij is nooit zonder gevolgen. We moeten blij zijn dat hij zich niet echt pijn heeft gedaan. Met hem gaan we ook geen risico nemen voor een paar bonificatieseconden."

© photonews

Bij Jumbo-Visma staan ze dus achter hun aanpak om de boni's links te laten liggen, al zien ze ook wel dat ze aan de leider in de Vuelta een ferme kluif zullen hebben. "Eén ding is duidelijk: Evenepoel staat er op dit moment heel goed voor en hij lijkt heel goed in orde."