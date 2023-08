Remco Evenepoel op zijn hoede voor één man tijdens verraderlijke en nieuwe test in de Vuelta

Dag zes in de Vuelta en de renners krijgen alweer de tweede aankomst bergop. Net als in de derde rit is het een redelijk vlakke aanloop met daarna een klim van eerste categorie.

Remco Evenepoel breidde zijn voorsprong in de vijfde etappe uit met nog eens met zes seconden door een tussensprint te winnen. Hij leidt nu met 11 seconden op Mas, Jonas Vingegaard volgt op 37 seconden, Primoz Roglic op 43 seconden.

De zesde rit is 183 kilometer lang, de renners moeten eerst over de Puerto de Arenillas (5,5 km à 4,7%) en de Alto Fuente de Rubielos (6,2 km aan 6%). Daarna volgt de slotklim, de Pico del Buitre of Alto de Javalambre, 11,1 km aan 7,8%.

Die slotklim is wel onregelmatig, na vijf kilometer volgt er zelfs een redelijk vlakke strook. Daarna volgen er stroken tot wel 16%, de laatste kilometer is opnieuw minder steil aan zo'n 8%. "De slotklim is ook lastiger dan maandag", zegt Evenepoel bij Sporza.

Remco Evenepoel imponeerde maandag op de slotklim en zette Vingegaard en co op een seconde. "Maar Jonas Vingegaard is de beste klimmer van de wereld. Dan let je toch altijd op en kijk je meer naar zijn wiel dan anders", zegt Evenepoel.

"Ik hoop dat er een mooie vlucht wegrijdt die voor de ritzege kan gaan", zei Evenepoel nog. Om dan hopelijk ook zijn rode leiderstrui af te staan aan iemand voor een paar dagen.