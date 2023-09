Cian Uijtdebroeks doet bekentenis na uitstekende prestatie in de Vuelta: "Dat heeft energie gekost"

Cian Uijtdebroeks deed het in de tweede bergrit in de Vuelta opnieuw uitstekend. Hij kwam als vijfde van de klassementsmannen binnen.

Uijtdebroeks kwam in Javalambre binnen voor onder meer leider Remco Evenepoel en slechts op 14 seconden van het Jumbo-Visma duo Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Maar Uijtdebroeks denkt dat hij nog beter kon doen, want hij viel in het begin van de etappe.

"Ik denk dat ik op mijn heup ben terechtgekomen. Daarna voelde ik me niet geweldig en moest ik ook wisselen van fiets. Dat gebeurde op een slecht moment, want iedereen ging hard. Uiteindelijk kon ik wel terugkomen, maar het peloton was in stukken gebroken. Daardoor moesten we van groep naar groep rijden. Dat heeft energie gekost."

"De rest van de dag heb ik dan geprobeerd om te herstellen en dan begon ik me weer wat beter te voelen. Op de laatste klim gaf ik dan alles wat ik nog in de benen had. Ik denk dat ik zonder mijn valpartij iets verder was geraakt. We zijn echter nog niet verslagen en ik ben klaar om de strijd weer aan te gaan in de volgende bergritten."