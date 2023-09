José De Cauwer ziet mogelijke oorzaak voor tijdsverlies van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel verloor in de rit naar Javalambre tijd op zijn concurrenten Roglic en Vingegaard. Maar volgens José De Cauwer is er geen reden tot paniek.

Remco Evenepoel moest de twee kopmannen van Jumbo-Visma op zo'n 5 kilometer van de streep laten rijden, maar verloor uiteindelijk slechts 32 seconden op de twee. Zijn voorsprong van de afgelopen dagen is Evenepoel wel kwijt.

Maar ook José De Cauwer stelt vast dat Evenepoel zich in het slot nog herpakte. "Hij is iedereen nog gaan oprapen na de aanval van Roglic. In de laatste kilometer zou hij zelfs sneller gereden hebben dan Roglic en Vingegaard. Dat is straf", zegt hij bij Sporza.

Evenepoel kende misschien gewoon een mindere dag, maar dan komt hij er wel goedkoop vanaf met slechts beperkt tijdsverlies. "Ik vond hem al kort van stof vanochtend bij het startinterview. Misschien had hij last van een darmvirusje", zoekt De Cauwer een oorzaak.