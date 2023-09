Niet in het wit, wel in de Belgische driekleur: de opvallende keuze van Remco Evenepoel uitgelegd

Remco Evenepoel moest donderdag zijn rode en witte trui afstaan in de Vuelta. Hij staat nog altijd tweede in het jongerenklassement, maar toch reed Evenepoel vrijdag gewoon in zijn Belgische trui.

De Fransman Lenny Martinez nam donderdag de rode leiderstrui over van Remco Evenepoel. Martinez is nog maar 20 en is dus ook leider in het jongerenklassement, Evenepoel staat nog altijd tweede in dat klassement.

En toch reed Evenepoel vrijdag gewoon in zijn Belgische trui, het was de nummer drie in het jongerenklassement, Juan Ayuso, die in de witte trui reed. Evenepoel maakte namelijk gebruik van een uitzondering in het UCI-reglement.

Volgens UCI-artikel 2.6.018 vormen kampioenstruien een uitzondering op het dragen van klassementstruien als de renner niet zelf de daadwerkelijke leider is. Daardoor mocht Evenepoel de witte trui dus doorgeven aan Ayuso.