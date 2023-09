Sepp Kuss spreekt klare taal over zijn klassementsambities in de Vuelta

De Amerikaan Sepp Kuss heeft donderdag het plannetje van Jumbo-Visma met verve afgerond. Maar over zijn eigen ambities is de Amerikaan duidelijk.

Jumbo-Visma stuurde donderdag maar liefst vier renners mee in de vlucht. Jan Tratnik, Dylan van Baarle en Attila Valter moesten de voorsprong van de kopgroep zo groot mogelijk houden om Sepp Kuss zo dicht mogelijk in het klassement te krijgen.

En dat lukte ook. De Amerikaan staat nu op 8 seconden van leider Lenny Martinez, de voorsprong op zijn ploegmaats Primoz Roglic en Jonas Vingegaard is nu bijna drie minuten. Mag Kuss eindelijk eens zijn kans gaan voor eindwinst?

"Ik ben hier niet om zelf de Vuelta te winnen. Voor mij is ritwinst al ongelofelijk mooi. We zien wel wat de rest brengt", zei de Amerikaan na zijn zege. Kuss heeft dan ook drie zaken die in zijn nadeel spelen om zelf voor een klassement te gaan.

Ten eerste heeft hij nog nooit drie weken lang vooraan moeten rijden, hij mocht altijd snipperdagen nemen, ten tweede is dit zijn derde grote ronde van het jaar en ten derde dat de tijdrit van Kuss niet heel goed is. Op dag tien staat er namelijk een tijdrit van 25 kilometer op het programma.