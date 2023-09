Cian Uijtdebroeks opnieuw dolenthousiast: "Drie keer de Muur van Hoei, maar ..."

De 20-jarige jongeling Cian Uijtdebroeks doet het nog altijd uitstekend in de Vuelta. En hij blijft ook een genot om bezig te horen.

Cian Uijtdebroeks staat nog altijd tussen de mensen. Dat wil hij dit weekend ook graag zo houden, al moet hij dan te beginnen zaterdag op ontdekking in een streek die hij totaal niet kent.

Ontdekking

"Ik ken de heuvels hier helemaal niet, want ik ben hier nog nooit geweest in dit deel van Spanje. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop vooral dat de weg niet te glibberig zal zijn in de regen en dat we kunnen overleven", was hij enthousiast.

Hij bestudeerde wel het profiel - met stukken tot 20%: "Het is net de Muur van Hoei, maar dan drie keer zo lang. Ik heb de Muur van Hoei al eens drie keer gedaan, dus ik zal op die manier proberen denken”, liet Het Nieuwsblad onder meer optekenen.