Lotto zette hem op straat, nu is hij de erg verrassende beste Belg in Vuelta: "Was er nochtans graag, maar ..."

De beste Belg in het klassement van de Vuelta na één week koersen? Dat is niet Remco Evenepoel. Zelfs niet Cian Uijtdebroeks. Maar wel een verrassende kerel.

De 27-jarige Steff Cras staat momenteel heel erg knap vijfde in de Vuelta d'Espana. En daarmee is de Belg bijzonder tevreden. Zeker na moeilijke jaren gaat het plots heel erg goed met Cras, die heel vrij kan acteren bij zijn nieuwe ploeg.

Zijn oude team Lotto-Soudal gaf hem geen kansen, bij TotalEnergies mag hij helemaal zijn eigen gang gaan: "Al bij het eerste gesprek gaven ze me de kans om in ronden vol voor mezelf te gaan", aldus Cras. Iets dat bevrijdend werkt.

Lotto

"Ik was nochtans graag bij Lotto. Ik had ook een goede relatie met ploegleider Kurt Van de Wouwer, maar de manager van toen (John Lelangue) nam de beslissing dat ik niet kon blijven. Ook al had ik een goed seizoen achter de rug", blikt de Belg terug in Het Nieuwsblad.

In de komende twee weken van de Vuelta blijft Cras mikken op een mooie eindklassering. Al zou hij ook graag een rit winnen: "Dat zou de max zijn."