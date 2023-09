Primoz Roglic haalt de lachers op zijn hand met bizar antwoord op vraag over kopmannen

Primoz Roglic won de achtste etappe in de Vuelta d'Espana. En daar was hij heel erg tevreden mee in het flashinterview voor de organisatie.

"Nu ben ik nog meer relax, al was het al leuk. Ik ben heel blij dat ik goed ben hersteld van de crash eerder in deze Vuelta", aldus Roglic in zijn eerste reactie. "Je hoopt altijd op het beste, maar de ploeg deed heel veel sterk werk."

"Ik had geen optie op het einde, ik moest winnen. Het was vrij lastig en het was voor mij onbekend terrein. Ik had de benen en daardoor kon ik deze zege pakken."

Drie leiders of meer

Er werd ook nog gevraagd naar wie nu de kopman is of kopmannen zijn bij Jumbo-Visma. Sepp Kuss is de nieuwe leider, terwijl Roglic en Vingegaard indruk maken.

"We hebben er minstens drie op dit moment. Maar misschien komt er nog eentje bij uit de achtergrond", kon er een lachje af bij de Sloveen.