José De Cauwer stelt iets opmerkelijk vast bij Jumbo-Visma: "Dat is nog nooit gebeurd"

Remco Evenepoel staat er nog altijd goed voor in de Vuelta. Maar hij moet ook nog afrekenen met drie kopmannen van Jumbo-Visma.

Met Sepp Kuss, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard heeft Jumbo-Visma nog drie kandidaten voor de eindzege in de Vuelta. Al ziet José De Cauwer dat toch anders. "Ik zeg twee. Kuss, daar geloof ik niet in", zei De Cauwer bij Sportweekend. "Die gaat zijn rol nog moeten spelen voor Vingegaard en Roglic."

Maar dan zijn er natuurlijk nog altijd Roglic en Vingegaard, de winnaars van de Giro en de Tour. "Dat is nog nooit gebeurd, dat je tegen twee goede Jumbo's moet gaan rijden. Voorlopig laat Roglic zich zien als de meest gretige en misschien ook wel de beste."

Roglic en Vingegaard hebben in het verleden al wel samen gereden, bijvoorbeeld in de Tour van 2021 en 2022, maar Roglic gaf toen telkens op na een val. De twee die tegelijkertijd op niveau zijn en strijden voor de eindzege, is nog niet voorgekomen. Toch niet in een grote ronde.