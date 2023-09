Ritwinnaar Filippo Ganna spreekt zich uit over revanchegevoelens tegenover Remco Evenepoel

Filippo Ganna heeft de tijdrit in de Vuelta gewonnen. Hij was 16 seconden sneller dan Remco Evenepoel en won zo een nieuw tijdritduel tussen de 2.

Op het WK tijdrijden aan het kasteel van Stirling was er al een duel tussen Filippo Ganna en Remco Evenepoel. De Belg klopte de Italiaan toen met 12 seconden. In de enige tijdrit van de Vuelta waren de rollen omgekeerd en klopte Ganna in de straten van Valladolid Evenepoel met 16 seconden.

Zo pakte Ganna revanche, maar zag hij dat ook zo? "Hmmm, dat weet ik niet. Ik denk het niet", reageerde hij in het flashinterview.

OPSTEKER VOOR INEOS GRENADIERS

Ook was de tijdritzege van Ganna een opsteker voor INEOS Grenadiers die al heel wat pech kende. Thymen Arensman moest na een zware val opgeven en Geraint Thomas sukkelt na enkele valpartijen met zijn knieën. Daardoor is hij weg uit het klassement.

"Van deze zege ga ik nog 2 weken genieten", aldus Ganna. "Ook gaan we voor nog een ritzege gaan. We zullen wel nog wat ruimte krijgen."