De Cauwer waarschuwt bij analyse bonus Evenepoel voor erg voorbarige conclusies, zeker over Tourwinnaar Vingegaard

Kuss staat voor hem, maar Evenepoel heeft een bonus op Vingegaard en andere favorieten. De Cauwer sluit nog niet uit dat de Tourwinnaar straks bergop nog uitpakt.

Tijdens de VRT-uitzending van de elfde Vueltarit heeft De Cauwer aangegeven dat de strijd voor het klassement nog open ligt. "Er is wel al vanalles gebeurd. Mas heeft zijn tijdrit al achter de rug en staat op 1'41" van Evenepoel. Dan is Mas diegene die al het meeste slagen heeft gekregen de voorbije dagen."

DE CAUWER SCHRIJFT VINGEGAARD NIET AF

"Maar Vingegaard en al die andere mannen staan nog altijd relatief goed", waarschuwt De Cauwer. Velen gaan uit van een duel Evenepoel-Roglic, maar De Cauwer houdt ook nog rekening met de Deen van Jumbo-Visma. "Ik zou Vingegaard nog niet afschrijven. Hij staat daar toch nog altijd."

"Dat blijkt dan niet de beste Vingegaard te zijn. Ook niet in de tijdrit, maar dat was een vlakke tijdrit. Niet de tijdrit van de Tour, waar 700-800 hoogtemeters in zaten. Dat is een ander verhaal. Misschien moet het allemaal nog loskomen in die lange en zwaardere beklimmingen", zet de ex-bondsocach de deur op een kier.

VINGEGAARD EN LANGE BEKLIMMINGEN GOEDE COMBO

Krijgen we zo lang na de Tour dan toch een prima Vingegaard te zien op die lange Spaanse beklimmingen? "We gaan daar van uit dat dat zo is. Als dat niet zo is, gaat het niet lang meer duren eer we dat ontdekken."