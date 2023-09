Wout van Aert als de grote motivator bij uitstek: "Heel erg in zijn nopjes met Van Aert, een van 's werelds beste coureurs"

Schuilt er eigenlijk een grote motivator in Wout van Aert? Het blijkt van wel. Dat is toch vaak een aspect van leiderschap en die rol neemt hij volledig op zich bij Jumbo-Visma.

Niet enkel als het is om zelf de vuist te ballen. Van Aert piloteerde Olav Kooij al viermaal naar winst in de Tour of Britain. "Olav presteert hier iets wonderbaarlijks", zegt Maarten Wynants op de site van Jumbo-Visma. "Het lijkt vanaf de zijlijn misschien eenvoudig, maar dat is het zeker niet."

"Het deelnemersveld is erg sterk. Dat maakt het alleen maar specialer", gaat Wynants verder. De ploegleider ziet ook een hele dankbare Kooij. "Hij waardeert het werk van zijn teamgenoten. Zo is hij heel erg in zijn nopjes met het feit dat Van Aert, een van ‘s wereld beste coureurs, de lead-out voor zijn rekening neemt."

LEAD-OUT VAN AERT MOTIVEREND

Dat moet wel wat met een mens doen, als Wout van Aert je niet enkel verbaal aanvuurt maar dat ook doet door zijn werk bij het aantrekken van de sprint. "Dat motiveert Olav alleen maar meer."