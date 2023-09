🎥 Is de Vuelta al voorbij? Remco Evenepoel moet bijzonder vroeg lossen

Remco Evenepoel heeft in de 13e rit van de Vuelta al vroeg moeten lossen. Al op de Aubisque moest hij lossen. Zo lijkt de Vuelta voor Evenepoel al voorbij.

De 13e rit was een loodzware bergrit door de Pyreneeën. Vanuit Formigal ging het via de Aubisque en de Spandelles naar de Tourmalet.

Na een lange afdaling begon het peloton aan de Aubisque. Jumbo-Visma nam de leiding in het peloton en liet niet snel een vroege vlucht vertrekken.

Achteraan stond de deur open en ook enkele verrassende namen kwamen in de problemen. Joao Almeida jojode al en zou ziek zijn. Even later werd ook Remco Evenepoel bij de gelosten gemeld.

PLOEGMAATS BLIJVEN BIJ REMCO EVENEPOEL

Al zijn ploegmaats bleven bij Evenepoel, maar hij zag er niet goed uit. Er leek iets aan de hand te zijn. Ook vormde er zich een grote groep achter de groep met de andere favorieten, maar Evenepoel kon op een bepaald moment zelfs die groep niet meer volgen. Zijn ploegmaats keken alsmaar achterom.

🚴🇪🇸 | Na Almeida en Martinez moet ook Evenepoel al lossen. Wat een drama voor de Belg! Jumbo-Visma zet direct een tandje bij. #LaVuelta23⁣

📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/51NFNW28on — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 8, 2023

Op de top van de Aubisque keek Evenepoel al op een achterstand van meer dan een minuut op de groep met de rode leiderstrui aan. Zo lijkt het er al op dat Evenepoel een nieuwe eindzege in de Vuelta kan vergeten.