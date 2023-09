🎥 Jumbo-Visma pakt uit met een 1-2-3 op de Tourmalet, Cian Uijtdebroeks imponeert en Remco Evenepoel beleeft een offday

Jumbo-Visma heeft nog maar eens toegeslagen in deze Vuelta. Op de Tourmalet bezette het het volledige podium. Jonas Vingegaard won voor Sepp Kuss en Primoz Roglic. Kuss blijft leider, terwijl Remco Evenepoel na een offday uitgeteld is. Cian Uijtdebroeks werd 5e in de rit.

Op papier was de 13e etappe in de Vuelta van Formigal naar de top van de Tourmalet al een monsteretappe, met onderweg ook de Aubisque en de Spandelles. In de praktijk werd het uiteindelijk een slagveld.

Jumbo-Visma probeerde de koers te controleren en op de Aubisque stond de deur open. Ook Joao Almeida (nummer 6 in het klassement) kwam in de problemen. Hij zou ziek zijn. Even later werd ook Remco Evenepoel (nummer 3 in het klassement) gelost en ook hij zag er niet goed uit.

Evenepoel en Almeida keerden nooit meer bij de andere favorieten voor de eindzege terug. Zo maakten ze geen aanspraak op de eindzege meer. Jumbo-Visma versnelde en ook Bahrain Victorious begon te rijden. Zo kregen we nooit een vroege vlucht in deze rit.

Op de Spandelles waren er al speldenprikken van de toppers, maar ze raakten nooit echt ver weg. Het tempo ging weer wat omlaag en zo gingen we naar een kopgroep van 22 renners. Daarbij zaten nog 5 renners van Jumbo-Visma en ook Cian Uijtdebroeks en Stef Cras zaten er nog bij.

Zo gingen we naar de voet van de Tourmalet. Lenny Martinez, de nummer 5 in het klassement, had eerder in de etappe al moeten lossen, maar kon telkens terugkeren. Tijdens de 1e meters van de Tourmalet zette hij zich meteen weer aan de kant. Zo was hij het volgende slachtoffer door het werk van Jumbo-Visma.

JONAS VINGEGAARD VALT OP DE TOURMALET AAN

Op 8 km van de streep viel Jonas Vingegaard aan. Juan Ayuso volgde gezwind en ook de anderen keerden terug. Bij een 2e aanval was hij wel weg. Mas probeerde er eerst nog achter te gaan, maar werd dan door Ayuso, Primoz Roglic, Sepp Kuss, Uijtdebroeks en Mikel Landa bijgehaald.

Mas, Ayuso en Uijtdebroeks leidden de achtervolging en dan kreeg Mas plots was ruimte. Hij versnelde en kreeg Kuss mee als blok aan zijn been. Na een versnelling van Kuss viel het in de achtervolging weer stil en alles kwam acher Vingegaard weer samen.

Vingegaard leek op weg naar de zege. Kuss versnelde in de voorlaatste kilometer en probeerde nog zoveel mogelijk seconden terug te pakken. Vingegaard zag hij niet meer terug, die won. Kuss werd 2e en Roglic 3e. Ayuso kwam als 4e over de streep. De imponerende Cian Uijtdebroeks werd 5e. Cras werd uiteindelijk 9e. Kuss blijft leider.