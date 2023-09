Alpecin-Deceuninck-renner slaat mea culpa na een sprintnederlaag in de Vuelta: "Het is mijn fout"

Voor Alpecin-Deceuninck is het geen 3e ritzege in deze Vuelta geworden. Kaden Groves werd deze keer 2e en achteraf sloeg Robbe Ghys mea culpa na de sprintnederlaag.

Alpecin-Deceuninck nam in de slotkilometer het voortouw en ging voor een 3 op 3 in de massasprints. Maar dan overvleugelde UAE het Belgische team en Juan Sebastian Molano maakte het af. Kaden Groves werd 2e.

Achteraf was er een vloekende Robbe Ghys. "Ik denk dat het alleen mijn fout is", zei hij bij Sporza. "Groves moest een manoeuvre maken, omdat ik plots stilviel."

"Ik had al een hele dag last van mijn zadel, maar op 800 meter van de streep liep ik plots vol. Ook was ik verrast door de move van UAE. Daardoor was het momentum bij mij weg", legde Ghys uit.

Bij Ghys droop de ontgoocheling eraf. "Zoals de jongens gereden hadden, hadden ze meer verdiend", besloot hij.