Na de putch van Jumbo-Visma en de slechte dag van Evenepoel: dominantie van Jumbo-Visma en andere Belg fietst de top 10 binnen

De rit naar de Tourmalet heeft in de Vuelta voor een slagveld gezorgd. De top 10 werd grondig hertekend en Jumbo-Visma kwam als grote winnaar uit de bus. De grote verliezers zijn dan weer Remco Evenepoel en Joao Almeida.

Op de Aubisque kwamen al enkele renners uit de top 10 in de problemen. Remco Evenepoel en Joao Almeida moesten definitief afhaken en verloren zo de Vuelta. Op de Tourmalet moest ook Lenny Martinez afhaken en zo tuimelde hij uit de top 10.

Almeida kon echter nog de schade beperken en kwam 6'47" binnen. Zo staat hij nog net in de top 10. Al voelt hij wel de hete adem van Steff Cras die op de Tourmalet 9e werd en zo van 15 naar 11 in het klassement sprong.

Bovenaan is er de duidelijke dominantie van Jumbo-Visma. Sepp Kuss is nog steeds leider, maar ziet na de Tourmalet dat Primoz Roglic de nieuwe nummer 2 is. Jonas Vingegaard sprong na zijn zege op de Tourmalet van 7 naar 3.

Evenepoel verloor uiteindelijk 27'05" en viel zo weg uit de top 10 (staat op plaats 19), maar een andere Belg kwam in zijn plaats. Cian Uijtdebroeks imponeerde met een 5e plaats op de Tourmalet en sprong zo van plaats 14 naar 9 in het klassement.