🎥 Jumbo-Visma demonstreert nu ook op de Angliru, jarige Kuss houdt rode leiderstrui maar net om zijn schouders

Jumbo-Visma heeft opnieuw een demonstratie opgevoerd in de Vuelta. Op de flanken van de Angliru vulde het opnieuw het volledige podium.

Remco Evenepoel heeft opnieuw de etappe gekleurd in de rit naar de Angliru. De bergkoning trok opnieuw in de aanval en pakte ook de punten op de eerste twee beklimmingen van de dag. Hij verstevigde zo zijn voorsprong op Jonas Vingegaard.

De Belgische kampioen begon met anderhalve minuut voorsprong aan de Angliru, in het peloton bepaalde Bahrain Victorious het tempo. Maar al op zo'n 5 kilometer van de streep werd Evenepoel gegrepen en liet hij zich ook voorbij rijden door het peloton.

De Nederlander Wout Poels bleef maar sleuren vooraan het peloton, enkel zijn ploegmaat Landa en het triumviraat van Jumbo-Visma bleef nog in zijn wiel. Toen Roglic overnam konden enkel Vingegaard en Kuss hem volgen.

Roglic wint, Kuss blijft leider

Maar voor de jarige Kuss ging het uiteindelijk toch te snel, de Amerikaan moest zijn ploegmaats laten rijden. Maar Landa kwam nog terug uit de achtergrond en daar kon Kuss uiteindelijk van profiteren om net genoeg seconden over te houden op Vingegaard.

Primoz Roglic pakte net als in de 8ste etappe de zege, Vingegaard werd in zijn wiel tweede. Kuss sprintte op 19 seconden nog naar plek drie en houdt zo nog 8 seconden over op zijn ploegmaat Jonas Vingegaard.

